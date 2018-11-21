45 soğan deposuna baskın

Erdoğan tarafından gelen açıklama sonrasında hemen Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz tarafından bir açıklama geldi ve açıklamada Soğanı depoda stoklamakta olan 45 depoya denetim yapıldığını ve stoğu izinsiz olarak yapan bu üreticilere gerekli cezai işlemin yapıldığı açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Çorum Vergi Dairesi Müdürlüğü ekipleri hemen soğan üretiminin fazla olduğu bir yerde depolara yönelik olarak denetim çalışması başlattı.

İlçede büyük soğan üreticisi olan kişilere ait depolarda denetim yapıldı. Stoklarda ne kadar ürün olduğunu hesaplayıp fiyatları da nok alarak evrak denetimi yapıp tutanak tuttular.