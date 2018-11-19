Kadıköy'ün göbeğinde iki kadın betona gömüldü

İstanbul ilinde meydana gelen bu olayda 2 kadın 1 metrelik kazı yapılan ve sonra betonla doldurulan yere düştüler. Henüz donmamış olan betonun içine düşen kadınlar hemen çevredeki kişilerin yardımı ile kurtarıldılar. İstanbul Kadıköy'de elektrik altyapı çalışmaları için kazılan yola beton döküldü.

Çevresinden herhangi bir önlem alınmadığı belirtilen yere düşen 2 kadın durumdan şikayetçi olunca hemen polis bu olayla ilgili olan kişilerden sorumlu birisinin ifadesini almak üzere merkeze aldı.

Çalışmaların elektrik hattını güçlendirme amacıyla yapıldığı açıklandı. Kadınlar ise fizik tedaviye giderken betonu fark edemediler ve dökülen betonun etrafından herhangi bir önlem alınmaması nedeniyle oraya düştüler.