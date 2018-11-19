Afrin’deki TSK operasyonunda 25 ölü

Afrin'de meydana gelen bu olayda tam 25 kişi ve onlarca yaralı TSK tarafından ve TSK tarafından desteklenen gruplarca öldürüldü ve yaralandılar.

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde başlatılan operasyonda hedef alınan noktalar Ahrar Şarkiya ve Hurras ed-Din gibi bazı grupları hedef aldı ve sonucunda 25 kişi öldürüldü.

Ayrıca cihatçı gruplardan bir tanesi olan El Safavi'nin liderlerinden bir tanesi olan Mahmud Azezi de operasyon kapsamında çatışmalardan dolayı öldürüldü.

TSK tarafından operasyonunda bölgede soygun ve gasp olaylarını yapan gruplara karşı başlatıldığı açıklandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden bu konuda da bir açıklama geldi. Açıklamada da 25 kişinin öldürülüp onlarca kişinin yaralandığı bilgisi geldi.