Otoyollarda hız sınırı artıyor

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Otoyollarda hız sınırı artıyor
Otoyollarda hız sınırı artıyor admin Tarih: 2018-11-18 Saat: 20:36:50
Güncelleme : 2018-11-18 20:36:50Bu içerik 531 kez okundu.
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Otoyollarda hız sınırı artıyor

İçişleri Bakanı tarafından gelen açıklamada artık otoyollarda hız sınırında güncellemeler yapılacağı açıklandı. Hız sınırı şu anda maksimum olarak 132 KM olarak ayarlanmış durumda yani 120 ve %10 oranında bu hızı aşma payı bırakıldığı için bir kullanıcı 132 KM hızdan fazla yapmaması gerekiyor.

Ancak bu durum gelen güncellemeler ile düzenleniyor. Gelişen teknoloji ile birçok araç bu hızlara 5 - 10 saniye gibi sürelerde ulaşabildiğinden dolayı hız sınırında düzenlemeye gidiliyor.

Hız sınırı şu anda 120 iken 125 yapıldı ve bu hız sınırını %10 aştığınız zaman 137 KM hız yapılabilecek. Gelen açıklamada ise 20 ile 25 KM kadar daha yukarıya bu hızı taşıyabileceklerini açıkladılar.

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