İnternette yeni dönem

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İnternette yeni dönem
İnternette yeni dönem admin Tarih: 2018-11-18 Saat: 20:36:15
Güncelleme : 2018-11-18 20:36:15Bu içerik 396 kez okundu.
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İnternette yeni dönem

Büyük bir kısıtlama olarak görülüp bir yandan da aslında oldukça sahtekarca görülen AKK olayı en sonunda tarihe karışacak.

Birçok kullanıcı 25 Mps olarak aldığı interneti 3 Mps gibi düşük hızlarda kullanmasına neden olan AKN olayı veya diğer bir adıyla AKK en sonunda bakanlık tarafından verilen karar ile kaldırılacak. Bakanlık firmalara Ocak ayına kadar müsaade etmişti ve 1 Ocak gününde uygulama kalkıyor.

Belli bir kota aşıldıktan sonra hızı aşırı derecede düşüren firmalar aslında birçok kişiye haksız bir satış yaptığı belli oluyordu. Birçok kullanıcı ise bunun olduğu konusunda dahi bilgisi yoktu.

Bakanlık tarafından verilen karar  ile abonelerden ne dilekçe istenebilecek ne de fiyatta artış yaşatılabilecek. Olduğu gibi AKK olmadan internet dağıtımına başlatılacak. Yani asıl limitsiz internet kullanımı 1 Ocak günü başlıyor diyebiliriz.

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