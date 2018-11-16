Türkiye’ye F-35 teslimatıyla ilgili rapor

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Türkiye’ye F-35 teslimatıyla ilgili rapor
Türkiye’ye F-35 teslimatıyla ilgili rapor admin Tarih: 2018-11-16 Saat: 23:56:47
Güncelleme : 2018-11-16 23:56:47Bu içerik 308 kez okundu.
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Türkiye’ye F-35 teslimatıyla ilgili rapor

Pentagon tarafından gelen açıklama sonrasında Türkiye'ye gönderilmesi planlanan 100 tane F-35 savaş uçağının teslimatı konusunda gelen raporun Kongre'ye sunulduğu açıklandı.

Trump tarafından Ağustos ayında imzaladığı yasa tasarısı ile F-35'lerin teslimatında gecikme yaşatıldı. Eğer Pentagon tarafından rapor sunulmazsa bu uçakların sevkiyatı gerçekleşmeyecekti ancak artık rapor sunuldu ve kongre tarafından onaylandığı zaman teslimat gerçekleşebilecek.

90 gün içinde raporun hazırlanması bekleniyordu ve en sonunda rapor sunuldu. Rusya'dan alınan hava savunma sistemleri bu duruma engel oldu ve teslimatın ertelenmesinde sebep olarak gösterildi.

ABD satın alınması durumunda satışların ve uçakların teslimatının durdurulacağını yaptırım uygulayacağını açıkladı.

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