Şırnak'ta havan atışı sırasında patlama

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Şırnak'ta havan atışı sırasında patlama
Şırnak'ta havan atışı sırasında patlama admin Tarih: 2018-11-16 Saat: 23:56:33
Güncelleme : 2018-11-16 23:56:33Bu içerik 403 kez okundu.
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Şırnak'ta havan atışı sırasında patlama

Şırnak Uludere ilçesinde meydana gelen bu olayda PKK terör örgütüne yönelik olarak bir operasyon yapılırken bir patlama yaşandı. Patlamanın sebebi ise havan saldırısı gerçekleşirken yaşanan patlama oldu.

1 asker hayatını kaybetti ve 4 asker yaralandı. Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen bu olayda yaralanan askerler için hemen bir helikopter gönderildi ve hemen olay yerindeki yaralılara müdahale edilerek hastaneye kaldırıldılar. Askerlerin isimleri hakkında veya son durumları hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Olayla ilgili soruşturma da başlatılmış durumda.

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