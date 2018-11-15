Atatürk büstüne baltayla saldıran kadın serbest

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Atatürk büstüne baltayla saldıran kadın serbest
Atatürk büstüne baltayla saldıran kadın serbest admin Tarih: 2018-11-15 Saat: 08:59:53
Güncelleme : 2018-11-15 08:59:53Bu içerik 291 kez okundu.
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Atatürk büstüne baltayla saldıran kadın serbest

Geçtiğimiz gün meydana gelen bu olayda Çiğdem B. adındaki çarşaf giyinmiş bir kadın yanında gizleyerek götürdüğü balta ile bir anda Atatürk büstüne saldırmaya başladı ve saldırı sonrasında hemen çevreden tepki toplamaya başladı.

Çevreden tepki görmeye başlayan kadın daha sonrasında baltayı saklayarak oradan uzaklaştı. Ayrıca olay anı kameralara yansıdı ve medyada da tepkilere neden oldu.

Valilik tarafından kadının arandığına dair bir yazı geldi ve en sonunda geçtiğimiz gün gözaltına alındığı açıklandı. Daha sonrasında adliyeye çıkarılan kadın  burada adli kontrol şartı ile serbest kaldığı açıklandı. Valilik tarafından da kadının psikolojik sorunlarının olduğu açıklandı.

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