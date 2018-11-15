70 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Mardin Derik ilçesinde yaşanan bu olayda tam 70 öğrencide gıda zehirlenmesi yaşandı. Yemek yedikten sonra bir süre sonra rahatsızlık yaşadılar. İncesu İlköğretim Okulunda eğitim görmekte olan 70 öğrenci ilk önce mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri oldu.

Gıda zehirlenmesi şüphesi sonrasında araştırmalar için yemeklerden bir takım numuneler alındı.

Olayla ilgili inceleme devam ederken öğrenciler Derik ve Kızıltepe'deki hastanelere kaldırılan öğrenciler hala tedavi görüyor. Öğrenciler geçtiğimiz gün öğleden sonra rahatsızlanmaya başladı.