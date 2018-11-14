CNN Trump'a dava açtı

CNN ile ABD başkanı Trump arasında gelişen tartışmalar sonrasında bir mahkeme başladı. Trump ve bazı yardımcılarına CNN tarafından dava açılmış durumda. Davanın sebebi ise Jim Acosta'nın Beyaz Saray'a girişinin yasaklanması sonrasında dava açıldığı açıklandı.

Trump tarafından yalan haber yaptığı gerekçesiyle sıkça hedef alınan CNN bu sefer tartışmasında CNN muhabirine " Sen berbat bir insansın CNN için çalışmamalısın. " demesi sonrasında bir tartışma yaşandı ve muhabirin elinden bir görevli mikrofonu almaya çalışırken muhabirin görevliye dokunduğu gerekçesiyle CNN muhabiri Jim Acosta'nın Saray'a giriş karı askıya alındı.

Acosta tarafından ise muhabire asla dokunulmadığı açıklandı. Daha öncede toplantılarda bir gerginlik yaşanması nedeniyle ofisten kovulan Acosta sorduğu sorular yüzünden atılmıştı.