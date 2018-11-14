Dorse ile yükleme rampası arasında sıkıştı

Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde buzdolabı yüklenmiş olan bir TIR eşyaları indirdikten sonra tekrardan rampaya yaklaşması sonrasında arkada rampaya yaslanmış olan işçiyi fark edemedi ve işçinin sıkışarak ölmesine neden oldu. Olay Çerkezköy'de faaliyet göstermekte olan bir fabrikanın yükleme kısmında meydana geldi.

TIR ile yükleme rampası arasında yükleme işlemi tamamlandıktan sonra TIR oradan ayrılacaktı ancak önde bulunan bir araç için TIR tekrardan geri gelmeye başladı ve arkada olan işçiyi fark edememesi sonrasında işçinin sıkışıp ölmesine neden oldu.

Olay anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi ve daha sonrasında TIR sürücüsü taksirli ölüme sebebiyet olması nedeniyle adli mercilere gönderildi. Burada verilen karar sonrasında suçlu bulunan şoförün tutuklanmasına karar verildi.