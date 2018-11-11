Atatürk'e Hakaretten Gözaltına Alındı

Atartürk'e Atatürk'ü anma töreninde hakaret eden genç bir kız gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. 10 kasım gününde Atatürk'ü anma töreni yapılırken Atatürk aleyhine slogan atan ve gözaltına alınan üniversite öğrencisi E.Ş. çıkarıldığı mahkeme tarafından Atatürk'ün hatırasına alenen hakaretten tutuklandı.

Anma töreninde söylediği "Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi. Putlara tapmayın" sözlerinden sonra hemen orada bulunan polisler tarafından uzaklaştırılıp arandı ve arandıktan sonra gözaltına alınarak gönderildi.

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve burada da savcılık tarafından sorgulandıktan sonra nöbetçi mahkemede yargılandı ve tutuklu bulunmasına karar verilerek hapse gönderildi.