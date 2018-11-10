Şemdinli'deki üs bölgesinde patlama

Hakkari ilinde meydana gelen bu olay Şemdinli ilçesine bağlı olan Dereci Ortaklar köyünde Süngü Tepe üssünde patlama yaşandı.

Patlama ikindi vaktilerinde meydana geldi ve patlama sonrasında ilk tespit edilenlere göre yaralanan askerlerin olduğu bildirildi. Beştepe'de 10 Kasım programında patlamada yaralanan askerlerden 4 tanesinin hayatını kaybettiği açıklandı.

MSB tarafından da bu konuda bir açıklama geldi. 7 askerin arandığı 25 askerin de yaralı olduğu açıklandı. Bakanlık tarafından gelen açıklamada olayın neden olduğu açıklandı.

Açıklamada ağır silah mühimmatından kaynaklandığı açıklandı. Hakkari'de olan bu olayla ilgili yayın yasağı kararı da alındı. Valilik de bu konuda açıklama geldi. Yaralı askerlerin de hemen hastaneye yetiştirildiği bilgisi geldi. Ayrıca olayın arızalı mühimmattan kaynaklandığı da kesin belirtildi.