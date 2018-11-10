Eşini av tüfeğiyle öldürdü

Olay henüz neden yaşandı bilinmiyor ancak olayın bir tartışmadan başladığı ve kavgaya dönüşmesi sonrasında yaşandığı açıklandı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen bu olayda evdeki av tüfeğini alan Ahmet eşine ateş açtı ve eşini ağır yaralandı.

Eşini ağır yaraladıktan sonra kendisine de ateş açtı. Daha sonrasında silah seslerini duyan komşuları hemen durumu haber verdi ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edildi ve Ahmet adındaki şahsın silahı ateşleyen şahsın hayatını kaybettiği tespit edilirken eşinin ağır yaralandığı tespit edildi. Eşi hemen müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı ve hastaneye kaldırılması sonrasında müdahale edildi ancak kurtarılamadı.