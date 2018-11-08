MSB tarafından açıklama geldi

Bir süredir ortak devriye konusunda nasıl olacağı merak konusu olurken 1 Kasım gününde başlayan ortak devriye 2.kez yapıldı ve sosyal medya üzerinden de bu konuda bir açıklama geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD ordusu arasında ortaklaşa yapılan devriyede Münbiç yol haritası göz önüne alınarak devriyeler yapılıyor. MSB tarafından sosyal medyadan gelen açıklamada 2.defa ortak devriyenin yapıldığı açıklandı.

2 ülke arasında bu ortak devriye şimdilik herhangi bir problem çıkarmadan ilerliyor.