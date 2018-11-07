Müebbet ceza alınca teşekkür etti

Bursa'da meydana gelen bu olay 2014 senesinde yaşanmıştı. Gökhan Çotur ile Hasan Çotur arasında bir kavga yaşandı. Kavganın sebebi ise 17 yaşındaki Hasan Çotur'un uyuşturucu kullanması oldu.

Tartışma yaşanırken durum ilerledi ve tartışma sonrasında ağabeyi kardeşini 4 kez bıçaklayarak öldürdü. Daha sonrasında mahkemeye çıkarılan ağabeyi müebbet hapis cezası almıştı ancak bu karar yargıtay tarafından bozulmuştu.

Bu karar yargıtay tarafından bozulduktan sonra 3.defa hakim karşısına çıktı ve yine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Çotur mahkeme heyetine karar sonrasında teşekkür etti.