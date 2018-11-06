Termik santralde patlama

Çanakkale Çan ilçesinde bulunan bir termik santralde patlama meydana geldi. Yaşanan patlama sonrasında 1 işçi hayatını kaybetti. Bir işçi de yaralandı. Çanakkale Çan ilçesinde meydana gelen patlama 18 Mart Termik Santrali'nde oldu.

İşçilerin conta değiştiği esnada buhar kazanında sıkışma oluştu ve sıkışma sonrasında patlama yaşandı. İş cinayetinde Ferdi Mutlu adli işçi hayatını kaybetti. Onur Terzi adlı işçi de ağır yaralandı.

Patlama sonrasında hemen bölgede bir güvenlik alanı oluşturuldu ve birçok kişi bölgeden tahliye edildi.