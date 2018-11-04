Ayakkabı imalathanesinde yangın

İstanbul ilinde meydana gelen bu olayda bir ayakkabı imalathanesinde bir yangın çıktı. Yangının neden çıktığı hala araştırılıyor, bu konuda herhangi bir açıklama daha gelmedi.

Olayı görenler hemen itfaiyeye haber verdi ve bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında 4 işçi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yangını kontrol atlına alan itfaiye ekipleri daha sonrasıdna soğutma çalışmaları yaparak yanını tamamen söndürdüler.

Yangında dört katlı bir apartmanın en üst katında mahsur kalan 4 işçiden bir tanesi diğer binanın camını kırarak diğer binaya geçti ancak diğer 3 kişi geçemedi.