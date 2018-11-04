Bedelli askerlik başvurusu için son gün

Bir süredir celp tarihleri konusunda beklenen açıklama en sonunda geldi. Askerlikte geçtiğimiz güne kadar başvuru süreci devam ediyordu ancak 3 Kasım son gün olarak belirlenmişti. Son gün 24 saat çalışma emri gelmesine rağmen başvurulara gelen talebe karşılık verilemedi. Askerlik şubesinde oluşan yoğunluk sonrasında sürenin uzatılması talep edildi.

Bedelli askerlik 4.dönem celp tarihleri ve başvuru süresinin uzatılması konusunda bir açıklama geldi. 3 Ağustos gününde başlayan ve geçtiğimiz güne kadar da alınmaya devam eden başvurular normalde verilen süre ile geçtiğimiz gün bitmiş olması gerekiyordu ancak başvurularını yoğunluk nedeniyle tamamlayamayan birçok kişi olunca tarihin uzatılıp uzatılmayacağı açıklandı.

Bedelli askerlik süresi konusunda bugüne kadar 380 bin kişinin sevkinin yapıldığını şimdigelecek 1 hafta içerisinde de 300 bin kişinin daha sevkinin yapılmasının zorunlu olduğu açıkladı. Bu süre içerisinde bu yetişmeyeceği belli olunca sürenin uzatılmasına gidildi.