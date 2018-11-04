Ayakkabı imalathanesinde yangın

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Ayakkabı imalathanesinde yangın
Ayakkabı imalathanesinde yangın admin Tarih: 2018-11-04 Saat: 10:08:48
Güncelleme : 2018-11-04 10:08:48Bu içerik 33 kez okundu.
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Ayakkabı imalathanesinde yangın

İstanbul'da meydana gelen Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Meydana gelen yangında bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangından 4 işçi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yangını kontrol eden itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sonrasında yangın tamamen söndürüldü. Sultangazi 50. Yıl mahallesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında bulunan  bir iş yerind eyangın çıktı.

Mahsur kalan 4 kişinden 1 tanesi camı kırıp yan binaya geçtiler ve diğer 3 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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