Ayakkabı imalathanesinde yangın

İstanbul'da meydana gelen Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Meydana gelen yangında bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangından 4 işçi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yangını kontrol eden itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sonrasında yangın tamamen söndürüldü. Sultangazi 50. Yıl mahallesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında bulunan bir iş yerind eyangın çıktı.

Mahsur kalan 4 kişinden 1 tanesi camı kırıp yan binaya geçtiler ve diğer 3 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.