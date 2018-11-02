20 bin sözleşmeli öğretmen ataması

En sonunda merakle beklenen öğretmen atama tarihleri açıklandı. Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği takvim geldi. Uzun bir süre beklenildi ve en sonunda plan açıklanıldı. MEB tarafından 2019 senesinde öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi yayınlandı.

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması 7 Şubat gününde tamamlanacak. MEB tarafından 2019 senesinde atama ve yer değiştirme gerçekleşeceği açıklandı. İlk olarak öğretmen adayları için 19 ile 23 Kasım arasında ön başvurular alınacak ve adayların sözlü sınavları olacağı yerler 3 Aralık gününe ilan edilecek.

Sözlü sınavlar ise 10 ile 31 Aralık gününde yapılacak. Sonuçların ilanı ise 15 Ocak günü açıklanacak. Tercihlerin alınmasına ise 28 Ocak ile 1 Şubat günleri arasında başlanacak. 1 Şubat günü tercihler kapanınca atamalar 7 Şubat gününde gerçekleşecek.