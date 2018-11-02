50 Kişiye Gözaltı Kararı

Bir süredir yapılan araştırmalar sonrasında yeniden FETÖ yapılanmasına dahil olduğu düşünülen kişiler gözaltına alındı. FETÖ şifreli mesajlaşma programı olan Bylock kullanıcısı olduğu düşünülen 50 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Bylock kullanıcı için yapılan soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yapılıyordu ve soruşturma kapsamında 50 kişi belirlendi. Hemen tespit edilen 50 kişi için harekete geçen ekipler İstanbul ili ilk sırada olmak üzere 9 ilde eş zamanlı olarak operasyon yaptı ve operasyonlar sonucunda tam 27 kişi bulunabildi.

Bulunan kişiler polis tarafından gözaltına alınarak götürüldü. Yakalanamayan şüpheliler ise polis tarafından kısa süre içerisinde farklı operasyonlar ile yakalanması bekleniyor.