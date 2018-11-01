Bedelli askerlik kuyruğu bir kilometre oldu

Bedelli askerlik başvuru süresinin sonuna yaklaştığımız zamanlarda bazı yerlerde kuyruklar oldukça fazla uzadı. 3 Kasım gününde sonlanacak olan başvuru için Ankara Asker Alma Bölge Başkanlığı (ASAL) önünde bir yoğunluk yaşandı.

Bedelli askerlik işlemlerini tamamlamak adına sabahın erken saatlerinde orada beklemeye başlayanlar bile oldu. Başvuru sırasında yer alan vatandaşlar seyyar satıcılardan çay ve simit alarak burada kahvaltı da yaptılar. Şube saat 09.00 gibi açılınca da sırada bekleyenler içeri alındı.

Asker adaylarının başvurularını yaptıktan sonra ayrıldılar. Bedelli askerlik için sırada bekleyen bir kişi sabah 06.00 gibi geldiğini açıkladı. Genelde bekleyenler 1 ile 2 saat arasında bekledikten sonra işlemlerini tamamlayarak gitti.