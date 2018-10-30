Star Rafineri'de patlama

Geçtiğimiz hafta Erdoğan tarafından katılınılan bir tören ile açılışı yapılan Star Rafineri'de bir patlama yaşandı. Patlama sonrasında ilk tespit edilenlere göre 3 kişi yaralandı. İzmir Aliağa ilçesinde bulunan rafineride olan patlamada herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Boru üzerinde yapılan çalışma esnasında buhar basıncı nedeniyle bir kazan patlaması yaşandı ve daha sonrasında 3 işçi yaralandı.

İşçilerden bir tanesi de patlamanın etkisi ile panik yaparak başını vururken diğer 2 tanesi de mide bulantısı ve kulak ağrısı çınlaması şikayeti ile hastanede tedavi görmekte. Bu konuda araştırmalar devaam ediyor.