Anlaşmazlık dilden kaynaklanınca olay büyüdü

Olay geçtiğimiz gün Antalya ilinde Şirinyalı Mahallesi-Lara güzergahında sefer yapmakta olan otobüste yaşandı. Erkan Güner 45 yaşında olup araca aldığı bir yolcu kızı ile bindi ve kızı için kart basmayınca şoför uyardı. Kadın tekrar kartı bastı ancak yetersiz bakiye olunca şoför arkadan birisinden para almasını söyledi.

Ancak Türkçe'sinin iyi olmadığını belli olan kadın arkaya geçip oturdu ve daha sonrasında kalkarak şoförün yanına geldi ve parasını isteyerek inmek istedi.

Şoför parayı veremeyeceğini söyledi ve daha sonrasında otobüsün fotoğrafını çekerek eşine attı. Daha sonrasında eşi otobüsü buldu ve aracı ile otobüsün önünü kestikten sonra şoforü bir anda yumruklamaya başladı. Şoförün burnunu kırdı. Şoför ise hastaneye giderek darp raporu aldı ve şikayetçi oldu.