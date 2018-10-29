İnşaatın çatısı çöktü bir işçi öldü

Eskişehir ilinde meydana gelen bu olayda bir ek bina çalışması fabrika için yapılıyordu ve daha sonrasında çelik konstrüksiyonların devrilmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 1 tanesi ağır olmak üzere 3 işçi ağır yaralandı.

Taşeron firma işçilerinin fabrika için yapılan ek binaya çelik konstrüksiyonların vinç ile montajlaması esnasında oluşan bir çökme sonucunda çelik konstrüksiyonlar bir anda fabrikanın içerisine düştü ve içeride çalışmakta olan işçilerin üzerine düştü.

Yaşanan olay sonrasında ilk tespit edilenlere göre Murat Eratik (30) olay yerinde hayatını kaybederken, üç işçi de yaralı olarak kurtuldu. Yaralılardan bir tanesinin durumu ağırlaşıyor. İnceleme sonrasında çalışmalara destek amaçlı bölgeye Eskişehir İtfaiyesi, AFAD ve DAK ekipleri de gönderilecek.