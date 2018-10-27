Tunceli'de iki asker donarakşehit oldu

Tunceli Nazımiye ilçesinde meydana gelen bu olayda PKK terör örgütüne yönelik olarak operasyon yapılırken olumsuz hava koşulları sonrasında da 2 asker soğuktan etkilendi ve hipotermi geçirmesi sonrasında şehit oldular. Valilik tarafından gelen yazılı bir açıklamada da 2 askerin donarak hayatını kaybettiği açıklandı.

Valilik tarafından gelen açıklamada olumsuz hava koşullarından etkilenen birliklerimizin hava şartlarının kısmen düzelmesi sonrasında bölgeye helikopter gönderildi.

Jandarma personeli hipotermi tanısı ile hemen hastaneye kaldırıldı ve ne kadar müdahale edilse de kurtarılamadı. Şehit olan askerimiz 2 oldu.