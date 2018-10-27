Eşini sekiz yerinden bıçakladı öldürdü

Eşinin şiddetine dayanamadığını için 2 çocuğu ile birlikte Ankara'daki ailesinin yanına kaçan kadın eşi tarafından 8 yerinden bıçaklandı. Bu şekilde öldürülen kadının çocukları ve annesi de cinayetin yaşandığı evde bir odada kilitlenmişti. Olay 23 Ekim günü meydana geldi.

Ankara Mamak ilçesinde yaşanan olayda İstanbul'da yaşamakta olan 2 çocuk annesi 26 yaşındaki Elmas Demir 10 yıllık eşi olan 30 yaşındaki Vahdet Demir'den şiddet görmesi sonrasında kaçtı. 9 ve 6 yaşındaki çocukları ile beraber Ankara'da ailesinin yanına geldi. Aylar sonrasında Vahdet barışmak istedi ancak eşi görüşmek istemedi.

Yıllarca şiddet gören Elmas görüşmek istemeyince şahıs İstanbul'a dönüş bileti almak üzere evden çıkacağını açıkladı. Akşam eve geldiği zaman ise çocukları ve eşinin annesini bir odaya kilitledi ve daha sonrasında mufağa giderek eşini ilk sırtından daha sonra kalbinden defalarca bıçaklayarak öldürdü. Daha sonrasında polis tarafından yakalandı.