Tacizci piyanist yakalandı

Muğla Seydikemer ilçesinde meydana gelen bu olayda 14 yaşında olan A.N. adındaki lise öğrencisi 38 yaşında olan piyanist olan R.Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Evli ve 2 çocuk babası olan şahıs henüz daha 14 yaşında olan bir lise öğrencisine tacizde bulundu. Öğle aralarında ve okul çıkışında R.Ç.'nin otomobili ile okula giderek küçük kızı aldığı dikkatleri çekti. Kızın arkadaşları tarafından bu durum fark edildi ve okulun rehbet öğretmenine bildirildi.

Daha sonrasında rehber öğretmeni de takipte bulundu ve durumu kendi gözleri ile görünce de polise bildirdi. Polis ise şahsı takip etti ve şahsın küçük kızı yine alıp ormanlık alana doğru gittiğinde yakalandı.

Şahsı suçüstü yakalayan polis hemen şahsı gözaltına aldı ve daha sonrasında A.N. polise ve savcılıkta ifade vermesi sonrasında ailesine teslim edildi. Tacizci şahıs ise poliste işlemleri bitince mahkemeye gönderildi ve orada tutuklanmasına karar verildi.