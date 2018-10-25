Meteorolojiden açıklama geldi

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Meteorolojiden açıklama geldi
Meteorolojiden açıklama geldi admin Tarih: 2018-10-25 Saat: 18:49:56
Güncelleme : 2018-10-25 18:49:56Bu içerik 63 kez okundu.
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Meteorolojiden açıklama geldi

Meteoroloji tarafından gelen açıklamada artık hava durumları çok daha fazla önem aldığını gösterdi. Bu sabah soğuk ve yağışlı havaların kesin ve net olarak geldiği açıklandı. Soğuk ve yağışlı havalar ile güne başlayan birçok il var.

İlk olarak hava durumu tahminlerine bakılması tavsiye edilebiliyor çünkü bir anda çok fazla sert havalar ile karşılaşılması mümkün olabiliyor.

Bir yandan da bazı illerde kar yağışları başladı. Kar ne zaman yağacağı konusunda meteorolojiden bu konuda açıklama geldi. Soğuk havaların gelmesi ile bir anda sıcaklık 10 derece düştü.

Yurt genelinde bugün soğuk ve puslu bir hava geldi. Evden çıkacak veya işe gidecek olanlar varsa hava durumlarını dikkate alması tavsiye edildi.

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