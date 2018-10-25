Eşinin boğazını kesti öldürdü

İstanbul'da meydana gelen bu vahşet dolu olaya neden olan şey ise bir tartışma oldu. Bütükçekmece ilçesinde bir şahıs 2 hafta önce evlenmiş olduğu eşinin boğazını kesti. Bir apartman giriş katında oturan bu kişiler arasında meydana gelen olayda bir şahıs eşinin boğazını kesti.

36 yaşındaki Fatma Güraslan çifti 2 hafta önce Yozgat Çandır ilçesinde evlendi. Fatma adındaki kişinin şiddet yüzünden boşandığı ilişkisinden de 2 çocuğu olmuştu. 2 çocuğu ile birlkte yeniden evlenen Fatma bu eşiyle de bir tartışma yaşadı ve daha sonrasında kadının vücudunun farklı noktalarından defalarca bıçaklaıdğı eşinin boğazını keserek öldürdü.

Cinayeten kısa bir süre önce ise bir takım sosyal medyada paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Öfke ile ilgili bir takım paylaşım yaptığı açıklandı.