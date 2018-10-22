Sıcaklıklar 12 Derece Düşecek

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Sıcaklıklar 12 Derece Düşecek
Sıcaklıklar 12 Derece Düşecek admin Tarih: 2018-10-22 Saat: 18:53:40
Güncelleme : 2018-10-22 18:53:40Bu içerik 293 kez okundu.
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Sıcaklıklar 12 Derece Düşecek

Çarşamba gününden sonra Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgaları gelmeye başladı. Havanın etkisi kısa süre içerisinde etkili olacak ve 6 ile 12 derece arasında sıcaklık düşüşü olacak. Yağışların da gelmesi bekleniyor. Havaların soğuması konusunda vatandaşların gelişmeleri takip etmesi istendi.

Antalya Havalimanı içerisinde uçuş güvenliğini daha iyi sağlamak üzere Alçak Seviye Rüzgar Kırılım Uyarı Sistemi kuruldu ve sistemin maliyeti ise 19.2 milyon olarak açıklandı. Sistemde özellikle pilotlar  hava olaylarında çok daha hızlı bilgi alıp buna göre hareket edebilecek. Uçuş güvenliği artık çok daha iyi bir duruma gelmiş durumda.

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