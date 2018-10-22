Akar'dan Yunanistan'a Gözdağı

Milli Savunma Bakanı Akar tarafından geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay hakkında bir açıklama geldi. Açıklamasını : "Kıbrıs'ta, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de, Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir" yaptı.

Doğu Akdeniz'de petrol arama çalışmaları yapmak üzere denize açılan Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a ait olan bir fırkateyn tarafından taciz edildi ve daha sonrasında Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ekipler hemen müdahale edildi.

Akar bu konuda herhangi bir taviz verilmeyeceğini gösterdi. Son 2 ay içerisinde de 450 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.