Akar'dan Yunanistan'a Gözdağı

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Akar'dan Yunanistan'a Gözdağı
Akar'dan Yunanistan'a Gözdağı admin Tarih: 2018-10-22 Saat: 18:53:07
Güncelleme : 2018-10-22 18:53:07Bu içerik 272 kez okundu.
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Akar'dan Yunanistan'a Gözdağı

Milli Savunma Bakanı Akar tarafından geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay hakkında bir açıklama geldi. Açıklamasını : "Kıbrıs'ta, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de, Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir"  yaptı.

Doğu Akdeniz'de petrol arama çalışmaları yapmak üzere denize açılan Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi  geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a ait olan bir fırkateyn tarafından taciz edildi ve daha sonrasında Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ekipler hemen müdahale edildi.

Akar bu konuda herhangi bir taviz verilmeyeceğini gösterdi. Son 2 ay içerisinde de 450 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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