Torbacılık Yapan Suriyelilere Operasyon

Suriye'de iç savaş olmasından sonra Türkiye'ye göç eden Suriyeli şahıslar genellikle Adana ve Gaziantep illerinde çok daha fazla bulunuyorlar ve savaştan kaçarak gelen bu şahıslar Adana ve Gaziantep illerinde uyuşturucu sattığı iddiası sonrasında bir operasyon yapıldı.

Suriyelilere yönelik olarak yapılan operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon Suriyelilere yönelik olarak yapıldı. Polis savcılıktan alınan izinle başlattığı takip sonrasında Suriyeli şahısların uyuşturucu sattığı tespit edildi. 24 kişi tespit edildi ve aralarında bir kişi de engelli. Operasyon sonrasında da çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.