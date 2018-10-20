21 asker 'FETÖ'den tutuklandı

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21 asker 'FETÖ'den tutuklandı
21 asker 'FETÖ'den tutuklandı admin Tarih: 2018-10-20 Saat: 00:06:03
Güncelleme : 2018-10-20 00:06:03Bu içerik 51 kez okundu.
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21 asker 'FETÖ'den tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, "FETÖ"nün TSK içerisinde bulunan yapılanmasına yönelik olarak bir soruşturma yapıldı. Soruşturma sonrasında tespit edilen 26 kişi oldu. 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı ve 21 kişi tutuklandı.

Kamuya açık olan büfelerde, marketlerde bulunan kurulu sabit kontörlü hatlar üzerinden örgüt içerisinde bir takım iletişimler kuranlar tespit edildi. Toplamda 26 kişi tespit edildi ve 21 kişi de tutuklandı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmaları hakkında karar verildi. 15'i muvazzaf, 2'si ihraç, 4'ü askeri öğrenci toplam 21 kişi olarak tutuklandı.

Bu kişilerin silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dolayı tutuklandı ve soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkarılan 8 şüphelininse firari olarak arandığı açıklandı.

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