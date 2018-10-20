Tekstil atölyesinin duvarı çöktü

İzmir Bergama ilçesinde bir tekstil atölyesinin duvarı çökmesi sonrasında ilk tespit edilenlere göre 2 işçi hayatını kaybetti. Ayrıca 3 işçi de yaralandı.

Yaralı işçilerden 2 tanesinin durumu ağır olarak açıklandı. Bergama İslamsaray Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinin duvarı çalışmakta olan işçilerin üzerine düştü. Kaza sonrasında duvarın altında kalan işçilerden 2 tanesinin hayatını kaybettiği açıklandı.

3 işçi de yaralandı. Bergama Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 2 tanesinin de durumun ağır olup ciddiyetini hala koruduğu açıklandı. İtfaiyenin çöken duvarın altında kalan başka işçi olup olmadığını belirlemek üzere çalışma yapıldığı açıklandı.