Toz toplama bacasından düştü öldü

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Toz toplama bacasından düştü öldü
Toz toplama bacasından düştü öldü admin Tarih: 2018-10-18 Saat: 22:45:15
Güncelleme : 2018-10-18 22:45:15Bu içerik 44 kez okundu.
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Toz toplama bacasından düştü öldü

İzmir Aliağa ilçesinde meydana gelen bu olayda Habaş Demir Çelik fabrikasında çalışmaktaydı ancak toz toplama bacasından düşmesi sonrasında hayatını kaybetti.

Demir çelik fabrikasında çalışmakta olan Hasan Bostancı adındaki bir işçi toz toplama bacasından düştü ve hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Habaş'ta bir patlama yaşanmıştı ve 3 işçi ağır yaralandı. İşçilerin anlattıklarına bakılacak olursa patlama aşırı derecede üretim yapılması nedeniyle meydana geldi. Habaş grubu 2017 senesinde Türkiye'nin en zengin olan 100 ailesi arasında 16.sırada yer aldı.

Anadolubank'ı 1997'de Özelleştirme İdaresi'nden satın alarak banka sahibi de olan Habaş grubu İzmit'te  ülkede en büyük hidrojen üretim tesisini kurdu.

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