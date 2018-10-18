Suudi Arabistan'dan PKK'ya 100 milyon dolar

Suudi Arabistan'ın 12 Temmuz gününde Brüksel'de yapılan DEAŞ Karşıtı Küresel Koalisyon görüntüsünde Suriye'nin DEAŞ'tan temizlenen kuzeydoğusu ve Rakka kentinin yeniden düzenlenmesi ve istikrarının elde edilmesi için 100 milyon dolar taahhütte bulunduğu açıklandı.

Suudi Arabistan'ın Washington D.C. Büyükelçiliği tarafından gelen açıklamada "Bu katkı, hayatları kurtaracak, göçmekte kalan Suriyelilerin geri dönüşünde yardımcı olacak ve DEAŞ'ın Suriye ve yakınlarındaki ülkeleri tehdit ederek yeniden ortaya çıkmaması ve uluslararası topluma karşı saldırılar planlamamasını sağlayacak." açıklaması geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise Washington'ın Riyad yönetimi tarafından gelen bu yatırımı "cömert katkı" oalrak adlandırdı ve teşekkürlerini ilettiler. Ayrıca kurulan koalisyon sonrasında oluşan toplam yardım ise 300 milyon dolara kadar ulaştı.