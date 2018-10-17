İş makinesinin demir kolu ile sürücü kabini arasına sıkıştı

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İş makinesinin demir kolu ile sürücü kabini arasına sıkıştı
İş makinesinin demir kolu ile sürücü kabini arasına sıkıştı admin Tarih: 2018-10-17 Saat: 21:30:53
Güncelleme : 2018-10-17 21:30:53Bu içerik 96 kez okundu.
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İş makinesinin demir kolu ile sürücü kabini arasına sıkıştı

Düzce Yığılca ilçesinde meydana gelen bu olayda kendisine ait olan bir iş makinesi ile ormanda yol açan 36 yaşındaki Muhammet Koçak iş makinesinin demir kolu ile sürücü kabini  arasında sıkıştı ve Koçak'ın arkadaşları durumu hemen acil ekiplerine bildirdi.

Acil ekipleri ise olay yerine gelmekte zorlandılar çünkü olay yeri oldukça engebeli ve ilçeden 50 km uzaklıkta olmasından dolayı jandarmadan yardım aldılar. Jandarma olay yerine acil ekiplerini ulaştırdı. Ekipler 5 aylık bir çocuk babası olan Koçak'ın öldüğünü açıkladı.

Olay yeri incelemesi yapıldıktan sonra Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine  kaldırıldı ve burada otopsi yapılması için bekleniyor.

 

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