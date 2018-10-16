Dövizle yapılan sözleşmenin TL'ye çevrilmemesinin cezası

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dövizle yapılan sözleşmelerin TL'ye çevrilmesine ilişkin örnek hesaplamalar yapıldı.

Konu ile ilgili sorular sonrasında hesaplamaların yapılacağı açıklandı. Bakanlık tarafından örnek hesaplamalar yapıldı.

Sözleşme bedeli döviz cinsinden veyaz dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde yer alan bedeller için ise Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesi kapsamında Türk parası olarak taraflarca yeniden düzenlenmesi sonrasında anlaşma yapılamazsa Bakanlık tarafından verilen hesaplama verileri kullanılarak hesaplama yapılacak.

Örnek A- Sayısal Hesaplama:

Sözleşme tarihi: 18/2/2017

TL’ye çevrilme tarihi: 11/10/2018

Döviz Sözleşme bedeli: 1000 ABD doları

TCMB kuru: 3,7776 Dolar/TL

TÜFE: 17,99 %

TL’ye Çevrilen Sözleşme Bedeli= (1000 *3,7776) *(1+0,1799) = 4.457,19 TL

Bakanlık tarafından yapılan bir başka hesaplamaya göre konut ve iş yeri sözleşmelerinde bin dolarlık bir sözleşmenin TL karşılığının 5.433,31 TL olarak hesaplandı.