İlk iş gününde 13'üncü kattan düştü

Karaman'da Turkuaz Konutları inşaatında meydana gelen olayda 26 yaşında olan Mehmet Emin Songün ilk iş gününde 13.kattan düşmesi sonrasında öldü.

Geçtiğimiz gün öğleden sorna meydana gelen bu olayda Songün orada ilk iş günüydü ve malzeme asansörünü sökmeye başlarken bir anda ayağı asansörü binaya bağlı tutan tellere takılması sonrasında düştü.

Düştüğü yerde tuğla yığınları vardı ve daha sonra zemine düştü. Hemen orada bulunan diğer işçiler tarafından durum sağlık ekiplerine bildirildi ve sağlık ekipleri geldiği zaman müdahale ettiler ancak olay yerinde hayatını kaybetti. Düşme anı da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Otopsi için Karaman Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.