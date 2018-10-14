İzmir'de sığınmacıları taşıyan kamyon devrildi

İzmir'de meydana gelen bu kazada 18 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Kamyonun ters dönerek su kanalına düşmesi sonrasında kasasında bulunan göçmenler öldü ve yaralandı.

Sabah erken saatlerde meydana gelen kazada düzensiz göçmenlerin olduğu kamyon, havalimanı yolu Menderes kavşağında sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonrasında sulama kanalına devrildi.

Kamyonun ters dönmesi sonrasında ilk tespit edilenlere göre 18 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, arama ve kurtarma ekibi gönderildi.