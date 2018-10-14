Trump: 'Türkiye ile eskiye döneceğiz'

Trump tarafından geçtiğimiz gün serbest kalan Brunson Beyaz Saray'da ağırlandı. Bir süredir 2 ülke arasında büyük gerginliklere neden olan Brunson artık serbest kalınca sorunlar düzelmeye başladı. Brunson için Trump konuşmasında oldukça çok mücadele ettiklerini herhangi bir fidye ödemesi kabul etmediklerini ve hatta çok kötü şeylerin olacağını dahi söylediklerini açıkladı.

Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “teşekkürlerini” yineledi. Bir yandan da bu olayın Türkiye içinde kolay bir durum olmadığını Erdoğan ile ilişkileri için de “Kendisiyle çok iyi ilişkimiz var. Bu olayın daha önce çözülmemiş olmasına çok şaşırdım." açıklamasını yaptı.

Serbest bırakılması sonrasında Trump tarafından “Türkiye ile sıkıntılı ilişki vardı, eskiye döneceğiz” açıklaması geldi. Ekonomi için ise karmaşık bir durum olduğunu söyledi. Yani ekonomi için hala bir net açıklama yok diyebiliriz.