İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısı sonrası bir işçi öldü

İzmir Adliyesinde yangın söndürme tüpleri için periyodik bakım yapılırken bir karbondioksit kaçağı meydana geldi ve sonrasında gazdan etkilenen 29 kişiden bir tanesi olan taşeron işçisi Salih Ataoğlu hayatını kaybetti.

İzmir Adliyesinde yangın söndürme tüplerinin periyodik olarak bakımı yapılırken gaz kaçağından etkilenen 5'i polis, 2'si 112'ye bağlı sağlık çalışanı 22 kişi Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, 7 kişi ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi görenlerden 27 tanesi taburcu edildi.