Elektrikli kesicinin altında kaldı hayatını kaybetti

İzmir Aliağa ilçesinde yaşanan bu olayda Azerbeycan devlet petrol tekeline ait olan Petkim'de bir iş kazası yaşandı ve bir işçi ölürken 2 işçi de yaralandı. Elektrikli kesicinin altında kalan Bülent Gönül, Hünkar Gönül ve Nihat Abaylı adındaki kişiler hemen diğer işçilerin de yardımı ile Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Hastaneye kaldırılan işçiler arasında Nihat Albaylı ne kadar müdahale edilse de kurtarılamadı. Yaralanan işçilerin Siemens bünyesinde taşeron bir şirket olan Karya Mühendislikte çalıştırıldıkları ortaya çıktı.

Socar'a ait olan Star Rafinerisi inşaatında çalışmakta olan 700'den fazla taşeron işçi yedikleri yemekten dolayı zehirlendiler ve 2008 yılında Azerbeycan devletine ait olan petrol tekeli Socar'a satılan Petkim Türkiye'nin en büyük kamu işletmeleri arasında yer alıyor.