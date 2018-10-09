Rögara giren işçi metan gazından

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı olan Side mahallesinde 53 yaşında olan Ahmet Leylek adındaki kişi çalıştığı otelin rögarında temizlik yapmak amacıyla çalışırken metan gazından dolayı zehirlendi ve hayatını kaybetti.

Rögar vanasını te başına açarak çalışmaya devam eden Leylek bir süre sonra arkadaşları tarafından merak edilmeye başlandı.

En sonunda iş arkadaşları tarafından rögarın olduğu bölgeyi kontrol ettikleri zaman Leylek'in cansız bedenini götürdüler. Otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra Nurhak'a götürülen Leylek burada toprağa verildi.