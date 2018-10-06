Katar'dan alınan uçak boyandı

Katar emiri Temim bin Hamed Al Sani tarafından Türkiye'ye gönderilen hediye edilen VIP donanımlı Boeing 747-8i tipi uçak boyaması ile hangardan çıktı.

15 Eylül gününde İsviçre'nin Basel kentinden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen bu uçak o günden bu yana THY tarafından bakım hangrına alındı. Uzun bir süredir bakım hangarında duran o uçak özel bir bölümde tutuluyor ve orada boya işlemleri de yapılıyordu.

Hangarda uçağın yanına kimse yakaştırılmadı ve listede ismi olmayan persenoller dışında da uçağa yaklaşan olmadı. Polisler ise gün boyu nöbette kalarak uçağı beklediler. Kamuoyundan da uzun bir süre gizlenen uçak ilk defa hangardan çıkarıldı.