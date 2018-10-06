Türkiye'de açlık sınırı 1871

Asgari ücretin 1603 TL olduğu Türkiye'de açlık sınırı şu anda 1.857 TL olmuş durumda. Yoksulluk sınırı ise 6.424 TL olarak açıklandı.

En son açıklanan veriler 2018 senesinin Eylül ayına göre hesaplandı. Hesaplamalara göre 4 kişilik bir aile sağlıklı beslenmek istediği zaman günlük olarak 61.9 TL harcama yapması gerekiyor. Aylık olarak 1857 TL harcama yapması gerekiyor. Bu fiyat sadece bir ailenin sağlıklı beslenmesini sağlayacak olan fiyat olup asgari ücret ile denkleşmemektedir.

Yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama ise 15.81 TL olup aylık olarak hesaplanında 474 TL gibi bir para harcaması gerekiyor. En çok maliyeti olan ürün ise peynir ürünleri olup 17.37 TL olarak açıklandı.