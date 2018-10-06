Göçükte 2 işçi yaralandı

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Göçükte 2 işçi yaralandı
Göçükte 2 işçi yaralandı admin Tarih: 2018-10-06 Saat: 14:44:17
Güncelleme : 2018-10-06 14:44:17Bu içerik 191 kez okundu.
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Göçükte 2 işçi yaralandı

Kocaeli İzmit ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında meydana gelen olayda bir göçük oluştu ve göçük sonrasında 2 işçi göçüğün altında kaldı.

Durhasan Mahallesi mevkisinde yapımı devam etmekte olan Kuzey Marmara Otoyol inşaatında yağmur suyu kanalı açılması sırasında göçük yaşandı. Toprak altında kalan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 işçi diğer işçilerin yardımları ve ekiplere haber vermesi sonrasında hemen oradan çıkarıldılar.

İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan işçiler orada ilk müdahale sonrasında çevredeki hastanelere kaldırıldılar. Hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

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