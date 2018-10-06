Göçükte 2 işçi yaralandı

Kocaeli İzmit ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında meydana gelen olayda bir göçük oluştu ve göçük sonrasında 2 işçi göçüğün altında kaldı.

Durhasan Mahallesi mevkisinde yapımı devam etmekte olan Kuzey Marmara Otoyol inşaatında yağmur suyu kanalı açılması sırasında göçük yaşandı. Toprak altında kalan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 işçi diğer işçilerin yardımları ve ekiplere haber vermesi sonrasında hemen oradan çıkarıldılar.

İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan işçiler orada ilk müdahale sonrasında çevredeki hastanelere kaldırıldılar. Hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.