Batman'da hain pusuda 7 şehit verdik

Batman'dan Gercüş ilçesinde meydana gelen bu olayda PKK terör örgütü tarafından tuzaklanmış olan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonraısnda 7 askerimiz şehit oldu 2 askerimiz de ağır yaralandı. Askerlerden 1 tanesi astsubay, 6 tanesi uzman çavuş olup 7 askerimiz şehit oldu.

Zırhlı askeri aracın geçişini bekleyen teröristler uzaktan kumanda ile el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdiler. Sabah saatlerinde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon esnasında zırhlı askeri araç geçerken PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının paltatılması sonrasında ilk olarak 4 askerimiz şehit oldu.

5 askerimiz de yaralandı. Hemen bölgeye takviye güvenlik güçleri gönderildi ve ambulanslar ile yaralılar hemen hastanelere yetiştirildi. Ancak hastanede de hayatını kaybedip şehit olan askerlerimiz olunca şehit sayısı 7 oldu.